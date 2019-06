Magdeburg

16-Jährige von Auto angefahren: an Füßen schwer verletzt

22.06.2019, 10:29 Uhr | dpa

Eine 16-Jährige ist nach dem Aussteigen aus einem Bus von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Jugendliche verließ am Freitagabend den Bus und lief hinter diesem auf die Fahrbahn, wie die Polizei in Magdeburg am Samstag mitteilte. Ein 54 Jahre alter Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr die 16-Jährige an. Die junge Frau erlitt Frakturen an den Füßen und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.