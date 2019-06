Frankfurt am Main

Verleih von E-Scootern in Frankfurt gestartet

22.06.2019, 10:47 Uhr | dpa

Kurzentschlossen auf einen elektrischen Roller steigen und durch die Stadt fahren - das ist nun auch in Frankfurt möglich. An mehreren Plätzen in der Innenstadt wurden am Samstagmorgen jeweils fünf E-Scooter aufgestellt. Das Berliner Unternehmen Tier Mobility habe dafür die Betriebserlaubnis vom Kraftfahrt-Bundesamt erhalten, sagte ein Sprecher.

Der Verleiher stellt seine Gefährte bereits in rund 20 europäischen Städten bereit. Am Samstag wollte er in mehreren deutschen Städten an den Start gehen, darunter auch Berlin, Köln und Hamburg.

Die E-Roller sollen jeden Abend ausgetauscht werden, die benutzten Fahrzeuge werden zum Aufladen in eine Werkstatt gebracht und dabei auch überprüft, wie ein Mitarbeiter des dafür beauftragten Dienstleisters beim Start erklärte. Für die Ausleihe und das Bezahlen benötigt man eine Smartphone-App. Die Roller kosten 15 Cent je Minute.

Nach Angaben der Stadt Frankfurt gibt es bis zu zehn Anfragen von weiteren Verleih-Anbietern. Die Roller dürfen in Deutschland auf Radwegen oder auf der Straße genutzt werden und mit höchstens 20 Stundenkilometern unterwegs sein. Die Stadt ist besorgt, dass es zu Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern kommen könnte.