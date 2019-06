Lichtentanne

80-Jähriger stürzt: Laster rollt über seine Beine

22.06.2019, 12:06 Uhr | dpa

In einer Baustelle in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) hat ein Lastwagen einen 80-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag in Zwickau mitteilte, ging der Senior am Freitag im Ortsteil Stenn auf der Bordsteinkante zwischen dem noch stehenden Lastwagen und einem neu asphaltierten Gehweg. Als der Lastwagenfahrer sein Fahrzeug in Gang setzte, stürzte der 80-Jährige und das schwere Fahrzeug rollte mit einem Hinterrad über die Beine des Mannes. Der schwer verletzte Senior wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.