Weinsberg

Autofahrerin schleudert aus Wagen

22.06.2019, 13:49 Uhr | dpa

Eine 39 Jahre alte Fahrerin ist im Landkreis Heilbronn aus ihrem Auto geschleudert worden und hat schwere Verletzungen erlitten. Sie war nach Angaben der Polizei vom Samstag nicht angeschnallt gewesen, als sich der Wagen überschlug. Aus zunächst unbekannter Ursache war die Frau bei Weinsberg auf den Grünstreifen abgekommen und schleuderte danach quer über die Straße. An einer steilen Böschung überschlug sich der Wagen am Freitag. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.