Bad Fallingbostel

Brand: Bis zu 350 000 Euro Schaden befürchtet

22.06.2019, 14:38 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer zur Fahrzeughalle umgebauten Scheune sind am Samstag in Bad Fallingbostel acht Oldtimer beschädigt worden. Ein technischer Defekt löste vermutlich Feuer an einem der Wagen aus, wie ein Polizeisprecher aus Soltau sagte. Die sieben anderen Fahrzeuge seien durch Rauch und Ruß in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach ersten Erkenntnissen werde ein Gesamtschaden an den Autos und der Halle von bis zu 350 000 Euro befürchtet. Anwohner hatten die Feuerwehr kurz nach zwei Uhr in der Nacht alarmiert. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers stammen die historischen Fahrzeuge zum Teil aus den 1940er Jahren.