Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf leiht Iyoha an Holstein Kiel aus

22.06.2019, 15:00 Uhr | dpa

Fortuna Düsseldorf leiht Angreifer Emmanuel Iyoha an den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel aus. Erst am Mittwoch hatte der 21-Jährige seinen Vertrag beim Bundesligisten bis 2022 verlängert. In der vergangenen Saison war Iyoha noch an den FC Erzgebirge Aue ausgeliehen worden. Dort machte er in der Rückrunde mit drei Toren und sieben Vorlagen auf sich aufmerksam. "Wir wollen Emmanuel weiterhin beste Entwicklungsmöglichkeiten bieten und freuen uns daher sehr, dass er bei einem so interessanten und attraktiven Zweitligisten wie Holstein Kiel diese Chance bekommt", sagte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel in einer Club-Mitteilung am Samstag.