Beifahrerin stirbt nach Motorradunfall im Rheingau

22.06.2019, 17:56 Uhr | dpa

Bei einem Motorradunfall im hessischen Rheingau ist eine 53 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die Frau saß am Samstag als Sozius auf dem Motorrad eines 56-jährigen Mannes, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer verlor in einer Baustelle zwischen Lorch und Assmannshausen die Kontrolle über seine Maschine. Beide stürzten. Dabei verletzte sich die Frau so schwer, dass sie noch am Unfallort starb. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei waren sie nicht zu schnell unterwegs gewesen. Möglicherweise habe der Fahrer aber zu stark gebremst, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall sei nicht im Rahmen einer offiziellen Ausfahrt des Magic-Bike-Festivals passiert, das noch bis Sonntag in Rüdesheim stattfindet.