Berlin

Mann will Gartenparty mit Schreckschusspistole beenden

22.06.2019, 20:13 Uhr | dpa

Weil er sich von der lauten Musik gestört fühlte, hat ein 58-Jähriger in Berlin-Mahlsdorf die Gäste einer Geburtstagsparty mit einer Schreckschusspistole bedroht. Die Polizei rückte am frühen Samstagmorgen mit einem Spezialeinsatzkommando zur Wohnung des Mannes aus, wie die Beamten mitteilten. Demnach erhielt der Verdächtige eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung. Seine Pistole und die dazugehörige Munition wurden beschlagnahmt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 58-Jährige um 5.00 Uhr morgens bei der Feier im Garten eines Einfamilienhauses in der Parler Straße aufgetaucht sein. Mit der Schusswaffe soll er die Gäste bedroht und beleidigt haben. Sie sollten die Musik ausstellen und die Party beenden. Anschließend sei er in seine Wohnung zurückgegangen. Die Polizei fand die Schreckschusspistole in der Wohnung. Und nahm den Mann in Gewahrsam. Ob die Gäste der Party weiterfeierten, war nicht bekannt.