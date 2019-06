Lüneburg

Miersch ist neuer Vorsitzender im SPD-Bezirk Hannover

22.06.2019, 21:06 Uhr | dpa

Der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch ist am Samstag zum neuen Vorsitzenden des SPD-Bezirks Hannover gewählt worden. Der 50-Jährige aus der Landeshauptstadt erhielt bei einem Parteitag in Lüneburg 95,5 Prozent der Stimmen, wie ein Parteisprecher mitteilte. Miersch ist seit 2015 Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion und Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Stefan Schostok, der nicht mehr antrat.

Schostok war Anfang Mai im Zuge der Rathausaffäre als Oberbürgermeister von Hannover zurückgetreten und hatte seinen vorzeitigen Ruhestand beantragt. Kurz davor hatte die Staatsanwaltschaft Anklage wegen schwerer Untreue gegen den 54-Jährigen sowie seinen bisherigen Bürochef und den suspendierten Kultur- und früheren Personaldezernent der Landeshauptstadt erhoben. Am 27. Oktober wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt.

Hannover ist einer von vier SPD-Bezirken in Niedersachsen. Zuletzt hatte es im Bezirk Braunschweig Hickhack um den Vorstandsposten von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gegeben. Dieser hatte zunächst seinen Rückzug angekündigt, ließ sich dann aber im Amt bestätigen, um eine Kampfabstimmung zweier potenzieller Nachfolger zu verhindern.