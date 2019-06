Laatzen

50-jähriger Autofahrer stirbt bei Frontalcrash nahe Laatzen

22.06.2019, 21:10 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos ist am Samstag in der Nähe von Laatzen ein 50-jähriger Mann gestorben. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Der 52 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Was dazu geführt hatte, dass eines der beiden Autos auf der Bundesstraße 443 in den Gegenverkehr geriet, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Zeugen werden gesucht. Bei dem schwer verletzten mutmaßlichen Unfallverursacher sei in der Klinik ein Atemalkoholwert von mehr als drei Promille festgestellt worden. Die Schadenssumme schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro. Für die Aufräumarbeiten war die Bundesstraße bis zum Nachmittag komplett gesperrt.