Scheeßel

68 000 Festival-Besucher feiern "Hurricane" bei Traum-Wetter

22.06.2019, 22:14 Uhr | dpa

Festivalbesucher feiern während des Konzerts des Hip-Hop-Duos "257ers" in einem Schaumbad. Foto: Hauke-Christian Dittrich (Quelle: dpa)

Bei besten Festival-Bedingungen ist das "Hurricane" in Scheeßel mit rund 68 000 Besuchern fortgesetzt worden. "Wir freuen uns über traumhaftes Wetter", sagte Festivalsprecherin Sina Klimach. Als Höhepunkte für den Samstag wurden am Abend die Auftritte von Macklemore und Mumford & Sons erwartet. Noch gebe es Tickets an der Tageskasse, sagte Klimach.

Dass die Musikfans bei dem alljährlich in der kleinen Gemeinde ausgerichteten Festival für Rock, Independent und Alternative unter blauem Himmel auf ihre Kosten kommen, war nicht in jedem Jahr der Fall. 2016 war die Veranstaltung nach heftigen Regenfällen im Matsch versunken, Konzerte wurden abgebrochen oder fielen ganz aus.

Das Rockmusik-Festival gehört wie sein Schwesterfestival "Southside" zu den größten deutschen Open-Air-Festivals. Aus Sicht der Polizei verlief das Musiktreffen bis zum Samstagnachmittag nahezu problemlos. Kurz vor Beginn war ein 21-Jähriger bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Das "Hurricane" endet am Sonntag.