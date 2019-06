Halle (Westfalen)

Federer trennt ein Sieg vom zehnten Tennis-Titel in Halle

23.06.2019, 01:49 Uhr | dpa

Rekordsieger Roger Federer bestreitet heute gegen den belgischen Tennisprofi David Goffin das Endspiel beim Rasenturnier im westfälischen Halle. Mit einem weiteren Titel würde der Schweizer erstmals ein Turnier zum zehnten Mal gewinnen. Selbst sein Heimturnier in Basel hat der 37-Jährige nur neunmal für sich entschieden, in Wimbledon hat Federer achtmal triumphiert. Goffin hat überraschend das Finale erreicht und spielt erstmals seit November 2017 wieder um einen Titel. Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev war bei der mit rund 2,2 Millionen Euro dotierten Veranstaltung im Viertelfinale an Goffin gescheitert.