Neuhausen ob Eck

"Southside Festival" geht in den Endspurt

23.06.2019, 01:56 Uhr | dpa

Endspurt beim "Southside Festival" in Neuhausen ob Eck: Am letzten Veranstaltungstag heute treten noch einmal zahlreiche Bands auf, darunter Mumford & Sons, Descendents und Bloc Party. Bis zum Abschluss gegen Mitternacht sind auf dem dreitägigen Open-Air-Festival im Kreis Tuttlingen nach Angaben des Veranstalters FKP Scorpio dann rund 100 nationale und internationale Künstler und Bands aufgetreten. Das "Southside" und das gleichzeitig stattfindende "Hurricane" in Niedersachsen gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock, Independent und Alternative in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe.