Kiel

Wolfgang Schäuble erhält Weltwirtschaftlichen Preis

23.06.2019, 09:02 Uhr | dpa

Wolfgang Schäuble (CDU), Bundestagspräsident, spricht in seinem Büro mit Journalisten der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Foto: Kay Nietfeld/Archiv (Quelle: dpa)

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) verleiht am heutigen Sonntag seinen diesjährigen Weltwirtschaftlichen Preis. Ausgezeichnet werden Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens Western Union, Hikmet Ersek, und der türkisch-amerikanische Volkswirt Daron Acemoglu vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Das Institut ehrt mit dem Preis gemeinsam mit der Stadt Kiel und der IHK Schleswig-Holstein zum 15. Mal in den Kategorien Politik, Wirtschaft und Wissenschaft Vordenker einer weltoffenen, marktwirtschaftlichen und sozialen Gesellschaft. Die Preisverleihung findet traditionell während der Kieler Woche statt.