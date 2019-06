Ingolstadt

Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall: Fahrer flüchtet

23.06.2019, 10:07 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Ingolstadt sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der bislang unbekannte Mann mit seinem Auto und hoher Geschwindigkeit in das Heck eines vorausfahrenden Wagens. Der Mann am Steuer des vorausfahrenden Autos sowie seine Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die A9 wurde für die Unfallaufnahme gesperrt und ein Gutachter wurde hinzugezogen.