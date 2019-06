Junge schwer verletzt

Hund beißt Elfjährigen ins Gesicht

23.06.2019, 13:38 Uhr | maho, t-online.de

Ein American Akita (Symbolbild): In Essen wurde ein Junge durch einen Akita schwer verletzt. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

In Essen ist in der Nacht zu Sonntag ein Elfjähriger durch einen Biss ins Gesicht von einem Hund so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus kam.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 21.30 Uhr im Stadtteil Essen-Kray. Der Vater des Jungen hatte an diesem Tag zwei neue Hunde der Rasse American Akita erworben.



Als der Junge an dem Abend mit einem der Hunde spielte, biss dieser in das Gesicht des Kindes. Der Elfjährige wurde dabei schwer verletzt. Er musste durch Rettungskräfte zunächst vor Ort behandelt werden und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht.







Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Vater des Jungen. Sie hat außerdem das Ordnungsamt eingeschaltet, das darüber entscheiden muss, was mit den beiden Hunden passiert.