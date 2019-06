Nordenham

Katze überrascht Autofahrerin: Frau fährt gegen Hauswand

23.06.2019, 13:12 Uhr | dpa

Eine vorbeilaufende Katze ist die Ursache für einen Unfall in Nordenham mit einem Schaden in Höhe von rund 24 000 Euro. Eine 57-Jährige wollte ihr Auto am Samstag aus der Garage fahren, als die Katze plötzlich hinter dem Fahrzeug entlang lief, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau wollte bremsen, traf aber das Gaspedal. Das Auto beschleunigte stark und wurde erst von der gegenüberliegenden Hauswand gestoppt. Die Fahrerin, die Katze und die Hausbewohner blieben unverletzt. Das Auto, der Zaun und die Hauswand wurden allerdings beschädigt.