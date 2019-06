Hamburg

HSV fast komplett: Douglas Santos und van Drongelen da

23.06.2019, 13:21 Uhr | dpa

Eine Woche nach dem Vorbereitungsstart sind beim Hamburger SV nahezu alle Mann dabei. Am Montag kehrt Berkay Özcan zurück zum Fußball-Zweitligisten. Der türkische U21-Nationalspieler durfte sich wegen Auswahlberufungen etwas länger erholen. Es fehlt noch Tatsuya Ito, der mit der japanischen Nationalmannschaft als Gast-Team zur Copa America gereist ist.

Zurück sind bereits Douglas Santos und Rick van Drongelen. Das Duo trainierte am Samstag erstmals mit der Mannschaft. Douglas Santos war wegen der Schwangerschaft seiner Frau einige Tage länger in Brasilien geblieben, van Drongelen hatte Urlaubsverlängerung wegen eines Einsatzes in der niederländischen U21-Mannschaft nach Saisonende erhalten.

Beide Profis könnten den HSV in den nächsten Wochen verlassen, falls es lukrative Angebote von anderen Vereinen gibt. Douglas Santos hatte bereits vor Monaten den Wunsch geäußert, sich einem Champions-League-Verein anschließen zu wollen. Noch liegt aber keine Anfrage vor.

Bei den ersten Testspielen gegen Hamburger Oberligisten kann sich Trainer Dieter Hecking ein Bild von den Fähigkeiten seines neu zusammengesetzten Teams machen. Am Mittwoch (19.00 Uhr) tritt die Mannschaft beim Meiendorfer SV an, am Samstag (15.00 Uhr) gastiert sie beim TSV Buchholz.

Weiterhin individuell trainieren David Bates und Stephan Ambrosius. Beide Abwehrspieler absolvieren nach überstandenen Verletzungen Rehatraining. Bates benötige noch mindestens drei Wochen, sagte Hecking. Der Schotte hatte sich zum Ende der vergangenen Saison eine Teilruptur des Innenbandes im linken Sprunggelenk zugezogen.