Halle (Saale)

Autofahrer gesteht bei Kontrolle: 20 Jahren ohne Lizenz

23.06.2019, 19:01 Uhr | dpa

In Halle hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der nach eigenen Angaben schon seit 20 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Die Beamten kontrollierten den 52-Jährigen am Samstagvormittag am Steuer seines Wagens, wie die Polizei am Sonntag in Halle mitteilte. Während der Verkehrskontrolle legte der Mann das Geständnis ab. Gegen ihn wird nun ermittelt.