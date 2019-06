Aßlar

Christian Schwarz gewinnt Bürgermeisterstichwahl in Aßlar

23.06.2019, 19:30 Uhr | dpa

Der neue Bürgermeister im mittelhessischen Aßlar heißt Christian Schwarz. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich der 38 Jahre alte Kandidat der Freien Wähler mit 62,5 Prozent der Stimmen gegen seinen Konkurrenten von der SPD, Markus Keiner, durch. Dies sagte eine Sprecherin der Stadt nach Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses. Der Sieger tritt die Nachfolge von Amtsinhaber Roland Esch (FWG) an, der nach 23 Jahren an der Spitze der Stadt im Lahn-Dill-Kreis mit ihren rund 13 500 Einwohnern nicht mehr kandidiert hatte. Die Wahlbeteiligung lag bei 38 Prozent. Im ersten Wahlgang am 26. Mai waren insgesamt fünf Kandidaten angetreten.