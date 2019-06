Bückeburg

Urteil nach tödlichem Schuss auf privater Feier erwartet

24.06.2019, 05:52 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen 29-Jährigen aus Steinbergen, der auf einer privaten Feier einen Partygast erschossen haben soll, wird an diesem Montag das Urteil erwartet. Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt im Landgericht Bückeburg den Schuss auf den 22-Jährigen aus Porta Westfalica (NRW) als Versehen dargestellt. Er habe sich beim Herumspielen mit der Waffe gelöst. Laut Anklage waren beide Männer zuvor am Tresen in Streit geraten. Nach dem Schuss hatten andere Gäste die Rettungskräfte alarmiert, das Opfer starb noch während des Einsatzes. Der mutmaßliche Schütze wurde wenig später festgenommen. Er gab an, die Waffe weggeworfen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte für eine neunjährige Freiheitsstrafe wegen Totschlags plädiert, die Verteidigung forderte eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (Az. 4 Ks 204 Js 11135/18)