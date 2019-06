Hamburg

Nach Vollsperrung: A1 teilweise wieder freigegeben

24.06.2019, 06:01 Uhr | dpa

Mit schwerem Gerät wird die B5 Brücke an der Bergedorfer Straße abgerissen. Foto: Axel Heimken (Quelle: dpa)

Nach der Vollsperrung auf der Autobahn 1 zwischen dem Dreieck Hamburg-Süd und dem Kreuz Hamburg-Ost ist die Strecke in Richtung Norden wieder freigegeben worden. "In der entgegengesetzten Richtung dauert die Sperrung noch an, dort ist man noch nicht fertig geworden", sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Wann die Fahrbahn dort auch wieder freigegeben wird, sei noch unklar.

Die Strecke war seit Freitagabend für dem Abriss einer Brücke komplett gesperrt worden. Der Abschnitt gehört mit 100 000 Fahrzeugen pro Tag zu den meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands. Der befürchtete Verkehrskollaps blieb am Wochenende aus. Auf den Ausweichstrecken ging es trotzdem nur langsam voran.