Hamburg

Jury verleiht Auszeichnung "Kinderspiel des Jahres 2019"

24.06.2019, 06:12 Uhr | dpa

Märchenhaftes Merkspiel, tierisches Wettlaufspiel oder taktisches Geschicklichkeitsspiel: Zum 19. Mal verleiht der Verein "Spiel des Jahres" am Montag (10.30 Uhr) in Hamburg die Auszeichnung "Kinderspiel des Jahres". Aus rund 125 aktuellen Gesellschaftsspielen für Kinder zwischen drei und acht Jahren hat eine unabhängige Jury aus Fachjournalisten drei Spiele für den begehrten Preis nominiert: "Fabulantica" von Marco Teubner (Verlag: Pegasus Spiele), "Go Gecko Go!" von Jürgen Adams (Verlag: Zoch) und "Tal der Wikinger" von Marie und Wilfried Fort (Verlag: Haba). Hamburger Kinder präsentieren die Spiele live auf der Bühne.