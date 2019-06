Wewelsfleth

Traditionssegler "Peking" soll wieder schwimmen

24.06.2019, 06:32 Uhr | dpa

Der Traditionssegler "Peking" soll nach längerer Dockzeit wieder auf eigenem Kiel schwimmen. Am Montag wird "de Hamborger Veermaster" auf der Peters Werft in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) ausgedockt und zu Wasser gelassen. Die historische Viermastbark lag seit dem 6. Februar im Trockendock, wo geschützt unter Dach einige Arbeiten vorgenommen wurden. Das Segelschiff wird seit Sommer 2017 auf der Peters Werft aufwändig restauriert. Es soll in den Zustand von 1927 versetzt werden - samt Holzdeck und den ursprünglichen Laderäumen, in denen damals Salpeter und Schüttgut gesegelt wurde. Die Arbeiten sollen im Mai 2020 beendet sein. Ihren letzten Liegeplatz soll die "Peking" später im geplanten Deutschen Hafenmuseum im neuen Stadtteil Grasbrook im Hamburger Hafen bekommen.