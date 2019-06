Hamburg

Drei Schwerverletzte: Streit in Familie eskaliert

24.06.2019, 06:34 Uhr | dpa

Bei einem Streit in Altona-Nord in Hamburg sind drei Menschen durch Stichverletzungen schwer verletzt worden. Ein 30-Jähriger habe zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei den Beteiligten um Mitglieder einer Familie.

Anwohner riefen die Polizei, als sich zwei Männer und eine Frau erst lautstark in einer Wohnung und anschließend auf der Straße stritten. Als die Beamten eintrafen, waren alle drei den Angaben zufolge bereits blutüberströmt. Alle wurde in ein Krankenhaus gebracht. In der Wohnung befanden sich außerdem ein drei- und ein sechsjähriges Kind.

Sie wurden am Sonntag dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben. Die Hintergründe waren zunächst unbekannt.