Frankfurt (Oder)

Firmen suchen zum Ferienbeginn noch Lehrlinge

24.06.2019, 06:53 Uhr | dpa

In Brandenburg sind mit Ferienbeginn insgesamt rund 2500 Ausbildungsstellen in gewerblichen Berufen noch unbesetzt. Das teilten die Industrie- und Handelskammern in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus auf Nachfrage mit. Vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe und in technischen und kaufmännischen Berufen bestehe Bedarf, hieß es übereinstimmend.

In Südbrandenburg bietet die Lehrstellenbörse der IHK von mehr als 1000 freien Lehrstellen 920 noch für den Ausbildungsstart 2019 an. Für Unentschlossene wird ein Kurzpraktikum in den Sommerferien empfohlen. Auch die IHK Potsdam hat 1000 offene Lehrstellen registriert. In Ostbrandenburg sind es 534.