Hauzenberg

Hoher Sachschaden nach Feuer in Gasthaus

24.06.2019, 08:06 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Gasthaus in Oberdiendorf (Landkreis Passau) ist ein Schaden von etwa 350 000 Euro entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Gasthaus im Landkreis Passau, an das eine Wohnung angeschlossen ist, am späten Sonntagabend in Brand. Laut Angaben der Polizei vom Montag, brach das Feuer auf der angebauten Terrasse aus und griff schnell auf den Dachstuhl und das Dachgeschoss über. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.