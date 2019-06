Verden (Aller)

Prozess um Sexualverbrechen im Klosterwald beginnt erneut

24.06.2019, 09:32 Uhr | dpa

Knapp drei Jahre nach einem tödlichen Sexualverbrechen an einer Frau in Rehburg-Loccum hat am Montag in Verden die Neuauflage des Prozesses gegen den Täter begonnen. Im ersten Verfahren 2017 hatte das Landgericht Verden den Patienten des Maßregelvollzugs wegen Totschlags zu elfeinhalb Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Bei einem Freigang im September 2016 im Klosterwald bei Rehburg (Landkreis Nienburg) hatte der Mann eine 23-Jährige überfallen, entkleidet und so gewürgt, dass sie starb. (Az: 3Ks101/19)

Angehörige der Getöteten pochten auf eine Verurteilung wegen Mordes und waren mit ihrer Revision beim Bundesgerichtshof erfolgreich. Das Landgericht habe in seinem ersten Urteil übergangen, dass der 1968 geborene Angeklagte ein bereits mehrfach verurteilter Sexualstraftäter war.