Kiel

Befragung eines V-Mann-Führers hinter verschlossenen Türen

24.06.2019, 11:32 Uhr | dpa

Abgeordnete haben am Montag erneut einen V-Mann-Führer der Polizei in Schleswig-Holstein unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Die Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses wollen mögliche Missstände bei Polizeiermittlungen gegen Rocker in früheren Jahren aufarbeiten. Ob bei der Befragung des Beamten im Verlauf des Montags die Öffentlichkeit noch zugelassen wird, war zunächst unklar. Der Polizist hatte bereits vor drei Wochen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt.

Außerdem haben die Abgeordneten für ihre Sitzung auch die Leitende Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß und den ehemaligen Leiter der Behörde, Manfred Schulze-Ziffer, als Zeugen geladen. Der Ausschuss geht Vorwürfen der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln, des Drucks "von oben" und des Mobbings nach.