Halle (Saale)

Studie: Großer Investitionsstau an Krankenhäusern

24.06.2019, 11:37 Uhr | dpa

Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt steht nach einer Studie seit Jahren nicht ausreichend Geld für Investitionen zur Verfügung. Dabei geht es um neue Medizintechnik, Baumaßnahmen und um Investitionen in Diagnostik und Therapie. Allein im Jahr 2017 habe der Investitionsbedarf bei rund 169 Millionen Euro gelegen, das Land habe Pauschalfördermittel in Höhe von etwa 26 Millionen Euro gezahlt. So sei eine Investitionslücke von 143 Millionen Euro entstanden, erklärte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt, Gösta Heelemann, am Montag in Halle.

Die Krankenhausgesellschaft hatte die Studie beim Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Halle (isw) in Auftrag gegeben. Demnach ist die durchschnittliche Investitionslücke der 46 untersuchten Krankenhäuser zwischen 2006 und 2017 auf insgesamt 1,5 Milliarden Euro gewachsen. Nicht mit einbezogen wurden die Universitätskliniken Magdeburg und Halle, die aber ebenfalls einen Investitionsstau beklagen.

Die Krankenhausgesellschaft teilte mit, die nach der Wende gekauften Großgeräte seien zwischenzeitlich alle abgeschrieben und müssten unbedingt ersetzt werden. Es gehe aber auch um die Sanierung von Gebäuden und Stationen, die Modernisierung von OP-Bereichen sowie um Aufzüge und Brandschutzmaßnahmen. Heelemann forderte, mit dem Doppelhaushalt 2020/21 mehr Investitionsmittel für die Kliniken im Land bereitzustellen.