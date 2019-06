Kiel

Pensionsmodell soll Altersversorgung regeln

24.06.2019, 13:15 Uhr | dpa

Die Altersversorgung der Landtagsabgeordneten in Schleswig-Holstein soll auf ein neues Pensionsmodell umgestellt werden. Das schlägt eine Expertenkommission vor. Den Abschlussbericht des Gremiums überreichte der Vorsitzende Volkmar Schön am Montag Parlamentspräsident Klaus Schlie. Der Landeshaushalt werde damit nicht höher belastet als bisher, sagte der frühere Hamburger Senatskanzleichef. Bisher bekommen die 73 Abgeordneten gut 1800 Euro monatlich, die sie privat in eine Altersvorsorge stecken müssen. Seit Jahren gibt es dafür nur niedrige Zinsen. Künftig soll die gleiche Summe in einen staatlichen Topf fließen. Sollte der Landtag dem Kommissionsmodell folgen, bekäme ein Ex-Abgeordneter nach zehn Jahren im Landtag ab dem 67. Lebensjahr 1300 Euro Altersversorgung im Monat.