Freital

Bombastus-Werke beginnen mit Ernte der Salbeiblätter

24.06.2019, 14:09 Uhr | dpa

Auf den Feldern der Bombastus-Werke in Freital hat die Salbeiernte begonnen. "Wir sind in diesem Jahr sehr zeitig dran", sagte Vertriebschef Wieland Prkno‎ am Montag. Feuchtigkeit und Wärme hätten den Salbei in den vergangenen Wochen wachsen lassen.

Für die Ernte ist ein Traktor im Einsatz mit Schneidwerk und einem Schlauch, der die Blätter ansaugt und in einen Auffangkorb befördert. Die Blätter für den Salbeitee kommen anschließend in eine 600 Quadratmeter große Halle, wo sie unter Zufuhr von Luft zwei Tage lang auf Förderbändern über acht Ebenen bewegt werden. Zum Abschluss kommt der Salbei in eine Trocknungswanne. "Nach vier Tagen sind die Blätter durchgetrocknet", so Prkno‎. Nach Kontrolle im Labor wird der Tee lose in Schachteln oder in Filterbeutel gefüllt.

2018 hat das Unternehmen 12,4 Tonnen geschnittenen Salbeitee über Apotheken verkauft. Der Naturheilmittelhersteller Bombastus ist nach eigenen Angaben mit einer Fläche von rund 40 Hektar Europas größter Anbauer von mehrjährigem Salbei. Dabei wird die ganze Pflanze von der Wurzel bis zur Blüte verarbeitet. Vor allem wird daraus Tee hergestellt, aber auch Salben, Mundwasser oder Zahncreme. Bereits seit 1914 baut das Unternehmen auf den Feldern in Freital bei Dresden Salbei an.