Lampertheim

Im Park mit Softairwaffe geschossen: Zwei Leichtverletzte

24.06.2019, 14:45 Uhr | dpa

Ein Mann und eine Frau sind beim Spaziergang in Lampertheim mit einer Softairwaffe beschossen und leicht verletzt worden. Der 57-jährige Mann und seine 48 Jahre alte Begleiterin hätten unter anderem Hautrötungen und eine kleine Blutung erlitten, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Die beiden waren am Samstagabend durch den Stadtpark gelaufen, als sie plötzlich im Gesicht und am Rücken einen Schmerz verspürten. Wegen der Art der Verletzungen geht die Polizei von Schüssen aus einer Softairwaffe als Ursache aus. Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur.