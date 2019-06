Enkenbach-Alsenborn

Einbrecher in Sportlerheim schlägt Zeugen nieder

24.06.2019, 16:06 Uhr | dpa

Ein Einbrecher in einem Sportlerheim in Enkenbach-Alsenborn hat in der Nacht zum Montag einen Anwohner niedergeschlagen. Der verletzte 36-Jährige sei vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Er hatte die Geräusche gehört, an dem Gebäude nachgeschaut und einen der Einbrecher festgehalten, als er von hinten niedergeschlagen wurde. Die maskierten Täter flüchteten in den Wald, von ihnen fehlte zunächst jede Spur.