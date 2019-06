Premnitz

Autofahrer schlägt nach Fliege und baut Unfall

24.06.2019, 16:11 Uhr | dpa

Eine Fliege im Auto hat in der Nähe von Premnitz im Havelland indirekt einen Unfall verursacht. Ein 65 Jahre alter Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Montag mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 102 unterwegs, als er nach der Fliege schlug. Daraufhin sei er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und habe das Fahrzeug dann wieder nach rechts gezogen. Das Auto überschlug sich bei diesem Manöver mehrfach. Der Mann wurde leicht verletzt und kam laut Polizei in ein Krankenhaus zur Beobachtung. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die B 102 war zwischenzeitlich gesperrt.