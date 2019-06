Hamburg

Drogenhändlerin aus Bayern am Hamburger Flughafen geschnappt

24.06.2019, 16:13 Uhr | dpa

Bei einer Routinekontrolle am Hamburger Flughafen ist der Bundespolizei eine Drogenhändlerin aus Bayern ins Netz gegangen. Die Frau war aus der Türkei nach Hamburg geflogen. Nach Angaben der Bundespolizei vom Montag war die 42-Jährige wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetzes zur Festnahme ausgeschrieben. In Bayreuth war sie zu Beginn des Jahres von einem Gericht in zwei Urteilen zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt worden.

Die Frau wurde noch am Freitagabend festgenommen und sitzt nun im Gefängnis. Sie wird demnächst nach Bayern überstellt und dann dort in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bayreuth sagte. Einreisende aus der Türkei werden immer am Flughafen kontrolliert, weil das Land kein Mitglied des Schengener Abkommens ist. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft ging deshalb davon aus, dass sich die Frau selbst gestellt hat.