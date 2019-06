Silz

Luftwaffeninspekteur: Kein ziviles Opfer bei Flugzeugunglück

24.06.2019, 19:04 Uhr | dpa

Bei dem Absturz von zwei "Eurofightern" in Mecklenburg-Vorpommern hat es nach Angaben des Inspekteurs der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, keine zivilen Opfer gegeben. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kündigte am Montag einige hundert Meter von einem der Absturzorte nahe Nossentin entfernt eine genaue Aufklärung des Unglücks an. "Heute ist der Tag der Trauer und des Schmerzes über den Verlust unseres Soldaten", sagte sie. Die Politikerin war dort mit dem Inspekteur der Luftwaffe sowie Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) eingetroffen. Zusammen besuchten sie die eigentliche Absturzstelle ohne Journalisten.

Die beiden Kampfflugzeuge waren am Nachmittag bei Luftkampfübungen verunglückt. Einer der Piloten starb, der zweite überlebte verletzt.