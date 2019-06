Koblenz

57-Jährige wegen Totschlags mit Küchenmesser vor Gericht

25.06.2019, 01:31 Uhr | dpa

Wegen Totschlags mit einem gezackten Küchenmesser steht eine 57-jährige Frau von heute an vor dem Landgericht Koblenz. Laut Anklage soll sie am ersten Weihnachtsfeiertag 2018 in Höhr-Grenzhausen im Westerwald einen langjährigen Bekannten besucht und mit ihm eine bislang unbekannte Menge Alkohol getrunken haben. Beide seien in Streit geraten, bis die 57-Jährige ihren Gastgeber erstochen habe. Zum Motiv der Auseinandersetzung machte eine Gerichtssprecherin vorerst keine Angaben.

Die Polizei nahm die mutmaßliche Täterin seinerzeit noch am selben Tag fest. Sie kam in Untersuchungshaft. In Vernehmungen bestritt die Frau laut der Gerichtssprecherin den Tatvorwurf. Der Alkoholkonsum könnte sich bei der Angeklagten schuldmindernd auswirken. Dazu könnte das Gericht einen Sachverständigen anhören. Für den Prozess hat die Kammer vorerst nur noch einen zweiten Verhandlungstag, den 3. Juli, angesetzt.