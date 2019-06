Frankfurt am Main

Messerattacke an Tankstelle: Prozess um versuchten Totschlag

25.06.2019, 02:08 Uhr | dpa

Wegen einer Messerattacke an einer Tankstelle in Kelkheim (Taunus) steht ein 27 Jahre alter Mann in Frankfurt vor Gericht. Los geht der Prozess dort vor dem Landgericht heute um 9.30 Uhr. Die Anklage legt dem Mann versuchten Totschlag zur Last. Er soll im Juli 2017 gemeinsam mit mehreren Bekannten an der Tankstelle mit einer anderen Gruppe junger Leute in Streit geraten sein. In dessen Verlauf wurde einem 29-Jährigen aus der anderen Gruppe mit einem Messer in den Rücken gestochen. Er erlitt eine Milzverletzung. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts hat in dem Verfahren zunächst vier Verhandlungstage bis Mitte Juli angesetzt