Harsewinkel

Senior stirbt nach Unfall mit seinem E-Bike

25.06.2019, 08:56 Uhr | dpa

Nach einem Unfall mit seinem E-Bike in Harsewinkel bei Gütersloh ist ein 88 Jahre alter Mann gestorben. Der Senior übersah beim Überqueren einer Straße einen Lkw, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam er in ein Bielefelder Krankenhaus, wo er starb. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag.