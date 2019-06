Offenbach am Main

Hitze: Jahrzehntealter Juni-Rekord wackelt

25.06.2019, 08:58 Uhr | dpa

Schon am Dienstag sind die Saarländer und Rheinland-Pfälzer ordentlich ins Schwitzen gekommen - am Mittwoch kommt es sogar noch dicker. Dann soll die Hitze mit lokal bis zu 39 Grad in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Der Deutschlandrekord für den Juni liegt bei 38,5 Grad.

Für 40 Grad wird es laut DWD wohl auch am Mittwoch nicht reichen. Am Nachmittag soll es 33 bis 37 Grad heiß werden. An der Mosel und an der Saar sowie zwischen Vorderpfalz und Rheinhessen kann es aber lokal bis zu 39 Grad heiß werden. Damit würde der seit Jahrzehnten bestehende Deutschlandrekord für den Juni geknackt werden. Der liegt derzeit bei 38,5 Grad, die am 27. Juni 1947 in Bühlertal in Baden-Württemberg gemessen wurden - seit Beginn der Aufzeichnungen 1881 war es in dem Monat laut DWD nie heißer.

Verantwortlich für die Hitze ist laut DWD eine Kombination von Wetterphänomenen: Einerseits lässt ein Tief, das über dem Ostatlantik liegt, auf seiner Ostflanke heiße Luft aus Nordafrika nach Deutschland strömen. Andererseits liegt über Mitteleuropa selbst ein Hochdruckgebiet, das die Sonne nahezu ungestört auf die Erde brutzeln lässt.

In der letzten Woche vor den Ferien wird es an vielen Schulen im Saarland und in Rheinland-Pfalz in dieser Woche daher "Hitzefrei" geben. Zumindest in den Mittagsstunden sollten sich die Schüler aber nicht im Freibad abkühlen: Der DWD warnt, dass eine ungewohnt hohe UV-Strahlung erreicht wird. Zwischen 11.00 und 15.00 Uhr sollten längere Aufenthalte im Freien vermieden werden. Auch im Schatten solle man sich mit sonnendichtem Hemd, langer Hose, Sonnencreme, Sonnenbrille und Hut schützen. Die Temperaturen laden abends und nachts dazu ein, länger draußen zu bleiben: In den Städten wird es nicht kühler als 22 Grad, sonst nicht kühler als 20 bis 16 Grad.

Mit 27 bis 32 Grad im Norden und 32 bis 35 Grad im Süden wird es auch am Donnerstag wieder heiß, sonnig und trocken. In der Nacht wird es mit 17 Grad im Süden und 12 Grad im Norden aber schon deutlich kühler als in den Nächten zuvor. Auch am Freitag gibt es wieder viel Sonne. Die Temperaturen erreichen Werte von 27 Grad im Bergland und 33 Grad im Saarland. n bis 37 Grad. Noch heißer soll es am Mittwoch im Laufe des Tages werden: Dann seien lokal an Mosel und Saar sowie zwischen Vorderpfalz und Rheinhessen Werte bis 39 Grad möglich. Regen sei vorerst nicht in Sicht.