Hannover

Niedersachsen füllt Fördertopf für schnelles Internet

25.06.2019, 16:42 Uhr | dpa

Glasfaserkabel sind in einem Verteilerkasten zu sehen. Foto: Ole Spata/Archiv (Quelle: dpa)

Niedersachsen will das Giganetz ausbauen und die Anbindung an Glasfaserleitungen mit 220 Millionen Euro fördern. Davon sollten Gewerbe- und Industriegebiete sowie Häfen, Schulen und Krankenhäuser profitieren, teilte die Staatskanzlei am Dienstag nach einem Kabinettsbeschluss mit. Der Landeszuschuss betrifft Gebäude, die aktuell und auch absehbar nicht mit mindestens 30 Megabit pro Sekunde erschlossen sind. Förderanträge sollten zentral von seinem Ministerium abgewickelt werden, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Das vereinfachte Verfahren soll Kommunen helfen, die weißen Flecken beim Netzausbau zu schließen.