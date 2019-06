Schlossstraße 1, Fulda

Fulda feiert vier Tage Stadt- und Bürgerfest

26.06.2019, 06:15 Uhr | dpa

Fulda feiert - und das gleich vier Tage lang. Von Donnerstag bis Sonntag zelebriert das osthessische Oberzentrum sein Stadt- und Bürgerfest an verschiedenen Orten mit diversen Angeboten. Die Innenstadt und das Barockviertel rund um den Schlossgarten werden zum großen Festgelände, wie die Stadt berichtete. Das Programm ist mit 250 Veranstaltungen an vier Tagen diesmal besonders vielfältig.

Los geht's am Donnerstag (19.30 Uhr) mit dem traditionellen Bierfassanstich auf dem Uniplatz. Dort und auf diversen Bühnen wird im Museumshof, am Buttermarkt, am Borgiaplatz, am Doll und auf dem Platz Unterm Heilig Kreuz viel Programm geboten. Es gibt Live-Musik, Tanz und Kleinkunst, Yoga, Graffiti-Workshops und Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche. Die Event-Flächen zusammengerechnet seien so groß wie zehn Fußballfelder, berichtete die Stadt.

Zudem wird am Sonntag ein ökumenischer Freiluft-Gottesdienst veranstaltet. Wer sich einen guten Überblick verschaffen möchte, kann das 38 Meter hohe Riesenrad an der Pauluspromenade nutzen.

Nicht weit vom Riesenrad entfernt, gibt es am Bonifatiusplatz einen Mittelalter-Markt. Im Schlossgarten können Besucher eintauchen in die Zeit des Barock und des Rokoko. Angeboten werden dort Tanzstunden, abendliche Feuershows und Vorführungen mit Jongleuren und Akrobaten. Im Fürstensaal des Stadtschlosses wird am Samstagabend ein höfischer Barockball steigen. Am Folgetag ist verkaufsoffener Sonntag.

Fulda feiert in diesem Jahr unter anderem, dass vor 1275 Jahren das Kloster Fulda gegründet wurde. Die Stadtgeschichte nahm damit ihren Anfang.