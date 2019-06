Senftenberg

53-Jähriger ertrinkt im Senftenberger See

26.06.2019, 16:37 Uhr | dpa

Ein Mann ist beim Schwimmen im Senftenberger See (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ertrunken. Augenzeugen hatten den 53-Jährigen am Dienstagnachmittag gesehen und Rettungskräfte alarmiert. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann in der Rettungsstelle des Krankenhauses, wie die Polizei Süd am Mittwoch mitteilte.

Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind in der vergangenen Badesaison 28 Menschen in Brandenburg ertrunken. 2017 zählte der DLRG noch 22 Tote durch Ertrinken. Der Verein rät, nur ins Wasser zu gehen, wenn man sich wirklich wohl fühlt und sich vorher abzukühlen und zu duschen. "Überschätze dich und deine Kraft nicht", heißt es auf der Internetseite.