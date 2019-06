Dresden

Deutsch-Koreanisches Technologiezentrum eröffnet in Dresden

26.06.2019, 17:09 Uhr | dpa

Dresden und die südkoreanische Stadt Changwon verstärken ihre wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit. Am Mittwoch hat Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert gemeinsam mit Changwons Oberbürgermeister Huh Sung-moo das Deutsch-Koreanische Technologiezentrum (DKTZ) in Dresden eröffnet.

"Ich freue mich darauf, dass sich der Austausch zwischen unseren Städten weiter entfaltet. Wir können dabei bereits auf sehr gute Kontakte unserer Forschungseinrichtungen bauen", sagte Hilbert am Mittwoch laut einer Pressemitteilung. Im September 2017 war bereits das von Dresdner Forschungseinrichtungen gegründete Korea-Germany Materials Center in Changwon eröffnet worden. Beide Forschungszentren beschäftigen sich mit Materialforschung und Leichtbau.

Das Amt für Wirtschaftsförderung will nun koreanische Unternehmen in die Landeshauptstadt locken. "Als Start-Bonus bieten wir koreanischen Unternehmen, die sich im DKTZ niederlassen eine 3-monatige Mietfreiheit an", teilte Amtsleiter Robert Franke mit.