Nürnberg

Nürnberg gewinnt Test gegen Fünftligisten

26.06.2019, 20:26 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg hat sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga standesgemäß gewonnen. Das Team von Trainer Damir Canadi setzte sich am Mittwochabend mit 6:0 (3:0) beim DJK Ammerthal aus der Bayernliga durch. Neuzugang Felix Lohkemper eröffnete den Torreigen mit einem Hattrick vor der Pause (13./21./30. Minute), danach trafen noch Hanno Behrens (51.) und Törles Knöll per Doppelpack (59./63.). Am Samstag gastiert der Club bei der SpVgg Bayreuth aus der Regionalliga.