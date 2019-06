Berlin

Bandenmäßiger Diebstahl an S-Bahnhöfen: Prozessbeginn

27.06.2019, 03:25 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Zwei mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande, die an S-Bahnhöfen in Berlin agiert haben sollen, müssen sich ab heute vor dem Landgericht verantworten. Die 42- und 50-Jährigen sollen mit Komplizen Reisende beim Kauf von Fahrkarten an Automaten ausgespäht und dann beim Einsteigen in S-Bahnen bestohlen haben. Die Opfer seien dabei gezielt abgelenkt worden. In einigen Fällen hätten die Täter mit erbeuteten EC-Karten und den ausgespähten PIN-Nummern sofort Bargeld abgehoben. Die Gruppierung soll ab März 2017 vor allem am S-Bahnhof Messe Nord aktiv gewesen sein. Im Prozess geht es um 25 mutmaßliche Taten.