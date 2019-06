Frankfurt am Main

Messe Frankfurt sieht sich gut aufgestellt

27.06.2019, 12:50 Uhr | dpa

Die Frankfurter Messegesellschaft ist schwungvoll ins laufende Jahr gestartet. "In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 sind unsere Messen weltweit gewachsen", sagte Messechef Wolfgang Marzin laut Redetext am Donnerstag in Frankfurt bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2018. Die Unternehmensgruppe habe ihre nationale und internationale Stellung gefestigt.

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das von der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen getragene Unternehmen einen Rekordumsatz von rund 718 Millionen Euro. Das entsprach einem Plus von mehr als 7 Prozent zum Vorjahr. Der Umsatz entwickelte sich damit etwas besser als zunächst erwartet. Der Gewinn stieg deutlich um rund 25 Prozent auf mehr als 50 Millionen Euro. Auf Grundlage vorläufiger Zahlen waren zunächst sogar 59 Millionen Euro prognostiziert worden. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 507 Veranstaltungen unter dem Dach der Messe Frankfurt durchgeführt - so viele wie noch nie.

Die Frankfurter haben ihr Geschäft weiter internationalisiert und ihre Ausstellungsformate weltweit vermarktet. Mit zuletzt mehr als 294 Millionen Euro wurden 41 Prozent des Konzernumsatzes außerhalb Deutschlands erzielt. In diesem Jahr will die Messe international weiter zulegen. "Wir sind in vielen Märkten führend, nicht zuletzt auch deshalb, weil wir uns beständig weiterentwickeln, nachhaltig wachsen und investieren", sagte Marzin.