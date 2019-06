Magdeburg

Wandern mit Ziegen: Projekt aus Nebra erhält Umweltpreis

27.06.2019, 13:14 Uhr | dpa

Der diesjährige Umweltpreis des Landes Sachsen-Anhalt geht an ein Projekt, bei dem Kinder in der Umgebung von Nebra (Burgenlandkreis) mit trainierten Ziegen wandern gehen. Die Initiative des Geo-Naturparks Saale-Unstrut-Triasland gebe es seit 2016, teilte die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz in Magdeburg mit. Kinder ab sechs Jahren könnten, begleitet von Ziegen, auf spielerische Weise Streuobstwiesen, Trockenrasen und andere Lebensräume in der Region erkunden und dabei Fakten rund um das Nutztier lernen. Die Kinder führen demnach bei den Wanderungen die Ziegen an einer Leine. Das Projekt wurde mit 3000 Euro ausgezeichnet.

Zudem wurden nach Stiftungsangaben Paddeltouren der Nabu-Ortsgruppe in Barleben, eine App mit Informationen zur Auenlandschaft an Elbe und Aland sowie ein Natur-Kunst-Weg in Halle mit je 1500 Euro prämiert. Auch andere Projekte und Einzelpersonen erhielten Auszeichnungen.

Der Umweltpreis wird den Angaben zufolge seit 1997 vergeben und soll auf Umweltthemen aufmerksam machen. In diesem Jahr suchte die Stiftung unter dem Motto "Natur entdecken auf vielen Wegen" nach besonderen Lehrpfaden, Wanderwegen, Führungen oder Ausstellungen, bei denen Natur vermittelt wird.