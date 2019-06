Gütersloh

Jeder fünfte Studiengang mit NC belegt

27.06.2019, 13:15 Uhr | dpa

Der Run auf die Hochschulen hat dazu geführt, dass inzwischen mehr als jeder fünfte Studiengang in Mecklenburg-Vorpommern zulassungsbeschränkt ist. Insgesamt seien 21,9 Prozent der Fächer zum Wintersemester 2019/20 mit einem Numerus Clausus (NC) belegt. Das sei aber immer noch der geringste Wert in Deutschland, teilte das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh am Donnerstag mit. Bundesweit ist demnach für 40,7 Prozent aller Studiengänge eine Mindestnote im Abitur nötig.

Besonders niedrig sei die NC-Quote mit 5,5 Prozent an den Fachhochschulen in Mecklenburg-Vorpommern, hieß es. Zum Wintersemester betrage der Abstand zum Bundesschnitt knapp 40 Prozentpunkte. In den Ingenieurwissenschaften, in der Mathematik und den Naturwissenschaften gebe es in MV gar keine zulassungsbeschränkten Studiengänge an Fachhochschulen. Leicht zugenommen habe die NC-Quote in Rechts- Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften.

Vor einem Jahr hatte die NC-Quote in Mecklenburg-Vorpommern bei 21,1 Prozent gelegen. An den Fachhochschulen hatte er 4,5 Prozent betragen und an den Universitäten 32,7 Prozent. Zum Wintersemester 2019/20 sei er an den Unis leicht auf 32,5 Prozent gesunken.